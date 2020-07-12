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Четверо полицейских и 12 боевиков погибли во время нападения на КПП в Афганистане
12.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
12 боевиков и четыре полицейских погибли сегодня в результате столкновения в районе Пато провинции Дайкунди в центральной части Афганистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на замглавы местной полиции Накибуллу Малистани.
По словам чиновника, группа боевиков движения «Талибан» ранним утром напала на КПП в местности Тамзан. После начался ожесточенный бой. Боевики бежали, потеряв 12 человек убитыми. Погибли четыре полицейских, еще один получил ранения.
Силовики при поддержке боевой авиации продолжат преследовать боевиков в этом районе.
Талибы пока не комментировали эту информацию.
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12 боевиков и четыре полицейских погибли сегодня в результате столкновения в районе Пато провинции Дайкунди в центральной части Афганистана, сообщает Синьхуа со...
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