Четверо полицейских и 12 боевиков погибли во время нападения на КПП в Афганистане

Источник материала: Вороновская газета





12 боевиков и четыре полицейских погибли сегодня в результате столкновения в районе Пато провинции Дайкунди в центральной части Афганистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на замглавы местной полиции Накибуллу Малистани.

По словам чиновника, группа боевиков движения «Талибан» ранним утром напала на КПП в местности Тамзан. После начался ожесточенный бой. Боевики бежали, потеряв 12 человек убитыми. Погибли четыре полицейских, еще один получил ранения.

Силовики при поддержке боевой авиации продолжат преследовать боевиков в этом районе.

Талибы пока не комментировали эту информацию.

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