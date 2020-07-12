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Решающий тур президентских выборов проходит в Польше
Источник материала: ОНТ
В Польше сейчас проходит решающий тур президентских выборов. Из претендентов: действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Анджей Дуда позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. 48-летний консерватор выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки. Главный политический оппонент - Рафал Тшасковский в этих вопросах гораздо либеральнее, его «точка опоры» – возможное разрешение абортов в Польше. Сейчас в стране сделать это практически невозможно. По предварительным опросам, большая часть населения готова отдать предпочтение Дуде. Он победил в первом туре выборов, но не смог набрать больше 50% голосов избирателей. Кто все -таки станет новым польским президентом, решится сегодня.
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В Польше сейчас проходит решающий тур президентских выборов. Из претендентов: действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал...
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