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Решающий тур президентских выборов проходит в Польше

12.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Решающий тур президентских выборов проходит в Польше

В Польше сейчас проходит решающий тур президентских выборов.   Из претендентов: действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. 

Анджей Дуда позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. 48-летний консерватор выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки. Главный политический оппонент - Рафал Тшасковский  в этих вопросах гораздо либеральнее, его «точка опоры» – возможное разрешение абортов в Польше. Сейчас в стране  сделать это практически невозможно. По предварительным опросам, большая часть населения готова отдать предпочтение  Дуде. Он  победил в первом туре выборов, но не смог набрать больше 50% голосов избирателей. Кто все -таки станет новым польским президентом, решится сегодня.

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В Польше сейчас проходит решающий тур президентских выборов.   Из претендентов: действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал...
 
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