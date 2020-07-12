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В Сенненском районе Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево

12.07.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июля около двух часов дня в Сенненском районе в аварии пострадал человек.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний житель Витебска за рулём Hyundai Solaris двигался по дороге H-17534. Рядом с деревней Массоры автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал 39-летний пассажир иномарки, мужчина был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал. Водитель оказался зажат в машине – здесь подробности.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 12 июля около двух часов дня в Сенненском районе в аварии пострадал человек. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний житель...
 
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