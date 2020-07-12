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Военные провели дезинфекцию 6-й городской клинической больницы
Источник материала: ОНТ
Белорусские военные сегодня провели дезинфекцию 6-й городской клинической больницы, госпиталь возвращается к своей профильной деятельности.
Отделение травматологии перестало принимать «ковидных» пациентов. Но палаты и операционные, естественно, еще раз дезинфицируют. В помощь – спецсредства и современная техника. Все для того, чтобы обеспечить безопасные условия для дальнейшей работы.
Всего военные за месяцы работы продезинфицировали несколько сотен предприятий: больницы, школы, сады, поликлиники. И готовы продолжать свою работу, пока в этом будет необходимость.
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Белорусские военные сегодня провели дезинфекцию 6-й городской клинической больницы, госпиталь возвращается к своей профильной деятельности. Отделение...
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