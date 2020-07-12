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Собака играет с птенцами, которые принимают ее за свою маму – трогательное видео

12.07.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака играет с птенцами, которые принимают ее за свою маму – трогательное видео

Видеоролик о том, как золотистый ретривер играет с птенцами, которые думают, что он их мама, набирает популярность в соцсетях.

В описании к кадрам сообщается, что собаку зовут Бейли, живет она в Испании. Пес с удовольствием играет с другими животными, даже с птенцами. На видео цыплята греются в шерсти собаки, очевидно, думая, что это их мама.

Ретривер же проявляет удивительные терпение и добродушие, когда малыши пытаются закопаться в его шерсть, как это делают обычно с мамой-курицей.

«Бейли похож на мягкое и теплое одеяло для птенцов», «Эта собака должна быть рекордсменом Книги Гиннесса за свое терпение!», «Какая милая собака, но видно, что ее немного напрягают многочисленные друзья», – написали пользователи в комментариях.

Фото:  pixabay

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Видеоролик о том, как золотистый ретривер играет с птенцами, которые думают, что он их мама, набирает популярность в соцсетях. В описании к кадрам сообщается, что...
 
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