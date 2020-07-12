Мрачный Коля Лукашенко на празднике отца стал мемом о «безудержном веселье»

Источник материала: KYKY

Вчера вечером Александр Лукашенко приехал на свою малую родину – агрогородок Александрия, – чтобы принять участие в открытии фестиваля «Александрия собирает друзей» (другое название – «Купалье»). Сразу же забавное наблюдение: СМИ приметили , что друзей-то президент вроде как «собрал», но за его спиной все равно дежурил охранник с наушником.

В этом году Лукашенко посетил фест в Александрии в сопровождении сыновей – Виктора и Николая. В зрительном зале они сели рядом – и вместе наблюдали за торжеством. А сегодня в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе президента, появился фрагмент вчерашнего концерта. Видео опубликовали, дабы показать, как самоотверженно российский певец Стас Михайлов бросился мокнуть под ливнем, только чтобы отблагодарить Александра Лукашенко за приглашение. Но соцсети обратили внимание на нечто другое: лицо Николая. Его, кажется, что-то омрачило.

Теперь это мем о безудержном веселье:

Нечто похожее мы совсем недавно наблюдали на параде Победы в Москве...

Бонус! Если вы дочитали до этой строчки, но все равно понимаете, что Николая вам не хватило, горячо рекомендуем к прочтению текст по ссылке ниже.