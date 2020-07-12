ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мрачный Коля Лукашенко на празднике отца стал мемом о «безудержном веселье»

12.07.2020 18:32 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера вечером Александр Лукашенко приехал на свою малую родину – агрогородок Александрия, – чтобы принять участие в открытии фестиваля «Александрия собирает друзей» (другое название – «Купалье»). Сразу же забавное наблюдение: СМИ приметили, что друзей-то президент вроде как «собрал», но за его спиной все равно дежурил охранник с наушником.

В этом году Лукашенко посетил фест в Александрии в сопровождении сыновей – Виктора и Николая. В зрительном зале они сели рядом – и вместе наблюдали за торжеством. А сегодня в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе президента, появился фрагмент вчерашнего концерта. Видео опубликовали, дабы показать, как самоотверженно российский певец Стас Михайлов бросился мокнуть под ливнем, только чтобы отблагодарить Александра Лукашенко за приглашение. Но соцсети обратили внимание на нечто другое: лицо Николая. Его, кажется, что-то омрачило.

Теперь это мем о безудержном веселье:

Нечто похожее мы совсем недавно наблюдали на параде Победы в Москве...

Бонус! Если вы дочитали до этой строчки, но все равно понимаете, что Николая вам не хватило, горячо рекомендуем к прочтению текст по ссылке ниже. 

Читайте по теме: Полцарства за фото в жанре nude. Как я подкатывал к Коле Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером Александр Лукашенко приехал на свою малую родину – агрогородок Александрия, – чтобы принять участие в открытии фестиваля «Александрия собирает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Собака играет с птенцами, которые принимают ее за свою маму – трогательное видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика