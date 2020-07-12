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На ЦТ по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов

12.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На ЦТ по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов

На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. «В этом году 100 баллов набрали 30 человек», — рассказал Юрий Миксюк. В 2019-м максимальный балл набрал 101 абитуриент.

В текущем году ЦТ по математике проходило два дня — 1 и 2 июля. Сдавать его планировали 34,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,8%, во второй — 10,8%.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее испытание — по географии — пройдет 14 июля. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты зависят исключительно от подготовки самого абитуриента.

https://www.belta.by/

 
 
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На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля...
 
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