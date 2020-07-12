|
На ЦТ по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов
12.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. «В этом году 100 баллов набрали 30 человек», — рассказал Юрий Миксюк. В 2019-м максимальный балл набрал 101 абитуриент.
В текущем году ЦТ по математике проходило два дня — 1 и 2 июля. Сдавать его планировали 34,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,8%, во второй — 10,8%.
Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее испытание — по географии — пройдет 14 июля. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты зависят исключительно от подготовки самого абитуриента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)