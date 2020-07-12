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Грозы, ливни и сильный ветер: по юго-востоку Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности
Источник материала: ОНТ
Дожди, грозы и сильные ветра прошлись по стране. Сейчас погоду июльской не назовешь.
Из-за грозового фронта за последние сутки больше всего досталось трем населенным пунктам – на Минщине в Слуцком районе, в Калинковичском в Гомельской области и в Горецком на Могилевщине. Повреждены кровли домов и ферм. Последствия непогоды продолжают устранять и сейчас
Все эти напоминания актуальны и на ближайшее время – сегодня по юго-востоку страны сохраняется оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра.
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Дожди, грозы и сильные ветра прошлись по стране. Сейчас погоду июльской не назовешь. Из-за грозового фронта за последние сутки больше всего досталось трем...
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