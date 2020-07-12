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В США лидировавший в скачках жеребец ушел со стадиона за пару секунд до финиша

12.07.2020 18:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США лидировавший в скачках жеребец ушел со стадиона за пару секунд до финиша

Молодой жеребец, лидировавший в крупных скачках в США, за считанные секунды до финиша ушел со стадиона.

На кадрах гонки видно, как лошадь опережает своих соперников на несколько корпусов, но неожиданно меняет направление и вообще уходит со скачек рысью. Такое крайне редко бывает в мире профессионального спорта – животные «вышколены» до автоматизма. 

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Молодой жеребец, лидировавший в крупных скачках в США, за считанные секунды до финиша ушел со стадиона. На кадрах гонки видно, как лошадь опережает своих соперников...
 
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