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В США лидировавший в скачках жеребец ушел со стадиона за пару секунд до финиша
Источник материала: ОНТ
Молодой жеребец, лидировавший в крупных скачках в США, за считанные секунды до финиша ушел со стадиона.
На кадрах гонки видно, как лошадь опережает своих соперников на несколько корпусов, но неожиданно меняет направление и вообще уходит со скачек рысью. Такое крайне редко бывает в мире профессионального спорта – животные «вышколены» до автоматизма.
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Молодой жеребец, лидировавший в крупных скачках в США, за считанные секунды до финиша ушел со стадиона. На кадрах гонки видно, как лошадь опережает своих соперников...
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