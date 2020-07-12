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Пациентов с экстренными травмами в 6-й больнице Минска начнут принимать с 13 июля
Источник материала: ОНТМинска начнут принимать с 13 июля" class="one-news__figure-img">
Одна из самых больших перепрофилированых больниц Минска начнет принимать пациентов с экстренными травмами с 13 июля, в настоящее время здесь проводится дезинфекция,
Отмечается, что с 29 февраля стационар был полностью перепрофилирован в инфекционный госпиталь. Также там состоялись учения по подготовке медперсонала терапевтической, акушерской, травматологической служб. Благодаря этому удалось подготовиться к различным вариантам развития событий. За все время пандемии в 6-й клинической больнице Минска оказали медицинскую помощь примерно трем тысячам пациентов с COVID-19.
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Одна из самых больших перепрофилированых больниц Минска начнет принимать пациентов с экстренными травмами с 13 июля, в настоящее время здесь проводится...
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