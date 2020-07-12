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Ветер повалил 600 гектаров леса: в Беларуси устраняют последствия урагана
12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Брестской области Беларуси устраняют последствия стихии. В начале недели на юг страны обрушился ураган.
В итоге более 30 населенных пунктов остались без света. С десятка зданий сорвало крыши. Люди не пострадали. А в одной из деревень обрушился купол церкви со звонницей. Ветер ломал деревья, как спички, вырывал с корнями. Разбушевавшаяся стихия повалила 600 гектаров леса. Работники лесхозов до сих пор распиливают и убирают упавшие деревья. Какой урон нанесла стихия, еще предстоит подсчитать.
А в деревне Масевичи случилась трогательная история. Местные жители приютили аистенка. Он выпал из гнезда во время урагана. Птенец едва расправляет крылья. Сельчане пытаются выходить малыша.
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В Брестской области Беларуси устраняют последствия стихии. В начале недели на юг страны обрушился ураган.
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