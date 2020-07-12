Ветер повалил 600 гектаров леса: в Беларуси устраняют последствия урагана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Брестской области Беларуси устраняют последствия стихии. В начале недели на юг страны обрушился ураган.

В итоге более 30 населенных пунктов остались без света. С десятка зданий сорвало крыши. Люди не пострадали. А в одной из деревень обрушился купол церкви со звонницей. Ветер ломал деревья, как спички, вырывал с корнями. Разбушевавшаяся стихия повалила 600 гектаров леса. Работники лесхозов до сих пор распиливают и убирают упавшие деревья. Какой урон нанесла стихия, еще предстоит подсчитать.

«Где-то проводятся выборочные санитарные рубки, где-то сплошные, где-то уборка захламленности. Наводить порядок начали сразу. Именно оперативное реагирование позволяет сохранить качество древесины и вовлечь ее потом в хозяйственный оборот», – отметила пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Докучаева.

А в деревне Масевичи случилась трогательная история. Местные жители приютили аистенка. Он выпал из гнезда во время урагана. Птенец едва расправляет крылья. Сельчане пытаются выходить малыша.