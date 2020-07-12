В числе награжденных на празднике «Купалье» в Александрии – представители Кировского района

Источник материала: Кировец



На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») сегодня состоялась церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области по итогам работы в 2019 году. На торжественном мероприятии чествования работников АПК региона присутствовали заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

По итогам республиканского соревнования по достижению высоких показателей в агропромышленном производстве в 2019 году среди сельскохозяйственных организаций Могилевской области победителем признан Белыничский СПК «Колхоз «Родина». Коллектив работников предприятия удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь и награжден подарочным сертификатом на трактор Беларусь 1221.2.





Благодарность премьер-министра Беларуси объявлена трактористу-машинисту ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» (Кировский район) Николаю Белокурскому.





В числе тружеников области юбилейными медалями «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси» награждены Николай Белокурский и оператор машинного доения КСУП «Жиличи» Раиса Чечуха (Кировский район).

Уже стало доброй традицией проводить церемонию награждения лучших работников отрасли в рамках крупнейшего фестиваля страны «Александрия собирает друзей», отметил Леонид Заяц. Это еще раз подтверждает, что ответственный и нелегкий труд аграриев всегда пользуется особым почетом и уважением.

«Минувший год во многих отношениях выдался насыщенным и напряженным, – подчеркнул председатель Могилевского облисполкома. – В первую очередь, из-за сложных погодных условий. Порой приходилось работать на пределе возможностей, постоянно искать новые подходы к решению проблем: уменьшать издержки производства, рационально использовать материальные ресурсы, укреплять дисциплину. И эти меры принесли результаты».





По словам Леонида Зайца, главный критерий оценки работы земледельцев – это уборочная страда. Благодаря соблюдению технологических параметров, слаженной работе агрономов и механизаторов, минувшая уборочная кампания прошла на достойном уровне. Область получила пусть не рекордный, но достойный урожай зерновых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные организации, включая фермерские хозяйства, принесли в республиканские закрома более 930 тыс. т зерна. Могилевщина обеспечила выполнение задания по поставке хлеба в счет госзаказа. В отрасли растениеводства достигнут прирост производства рапса на 9,1%, овощей – на 10,2%, картофеля – в 1,2 раза, сахарной свеклы и кукурузы – в 1,3 раза.

«В нынешнем году мы должны сделать еще один качественный шаг вперед, – отметил глава региона. – Необходимо использовать новые подходы и формы хозяйствования». Несмотря на холодную весну 2020 года, благодаря усердию аграриев, в сельскохозяйственных организациях области уже заготовлено 391 тыс. т кормовых единиц травянистых кормов, что составило 10,2 центнера кормовых единиц в расчете на условную голову скота. На полях области сформировался неплохой урожай. И теперь основная задача – качественно и своевременно провести его уборку.

«Необходимо наращивать валовое производство всех видов сельскохозяйственной продукции. Но, разумеется, не любой ценой, – подчеркнул Леонид Заяц. – Сегодня на первом плане – получение высокой выручки, рентабельности и прибыли, жесткая экономия энергоресурсов, выход на полную самоокупаемость. А для этого нам никак не обойтись без жесткого соблюдения технологий и производственной дисциплины».





Руководитель области искренне поздравил участников торжества с их профессиональными достижениями. Леонид Заяц пожелал труженикам села здоровья и успехов, новых сил для выполнения задач, которые поставлены перед АПК области руководством страны. Им вручены почетные грамоты, благодарности облисполкома и денежные премии. Среди награжденных Почетной грамотой Могилевского облисполкома – начальник филиала республиканского сельскохозпредприятия по племенному делу «Могилевское госплемпредприятие» по Кировскому району Галина Шкрабова.

Также почетных грамот и благодарностей облисполкома удостоены все, кто внес значительный вклад в организацию работы по созданию мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д. Борки Кировского района, который открыли 20 июня текущего года.























Почетной грамотой Могилевского облисполкома награждены: начальник филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-197 Виталий Токарев, директор ОАО «ПМК-97 Водстрой» Александр Казеко, начальник филиала «Бобруйские электрические сети» Кировского РЭС Могилевского республиканского предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» Виталий Судибор, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома Лариса Гаврилова, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома Анатолий Ланкуть, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома Елена Ленкевич, директор СХФ «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» Игорь Кузнецов, а также Кировский районный исполнительный комитет (председатель райисполкома Михаил Гулый), Кировский районный Совет депутатов (председатель Галина Слабодникова), ГУКДСП «Кировская ПМК №255» (начальник Игорь Лазакович), ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» (директор Александр Багель), ОАО «Кировский райагропромтехснаб» (директор Леонтий Кушеваров), Кировское районное потребительское общество (председатель правления Светлана Сорока), учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» (заместитель директора Наталья Крылова), Боровицкий сельский исполнительный комитет (и.о. председателя Юрий Бабицкий) и др.





После церемонии награждения для участников торжества состоялся концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры».

















































По информации сайта mogilev-region.gov.by,

Наталья ХОДАКОВА.

Фото Максима МИКЕШИНА.

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