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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 17 тура

12.07.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 17 тура

В чемпионате Беларуси по футболу лидер первенства солигорский «Шахтер» уходит в отрыв от преследователей. 

В матче 17-го тура на своем поле клуб обыграл «Городею» – 4:1. Уже в первом тайме хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. Счет открыл Никола Антич, также отличился новобранец «Шахтера» Артем Архипов, еще один точный удар провел Игор Иванович. Во второй половине команды обменялись голами. У гостей отличился Илья Баглай, а точку в матче на 82-й минуте поставил еще один новичок «горняков» Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами возглавляет список бомбардиров чемпионата.

«Шахтер» стал единоличным лидером турнира и опережает БАТЭ на 2 очка. Борисовчане дома сыграли вничью с мозырской «Славией» – 1:1. Отметим, что команда Кирилла Альшевского в последних трех встречах набрала лишь 1 балл.

Неожиданный результат был и в матче в Бобруйске. Аутсайдер первенства «Белшина» обыграла одного из лидеров жодинское «Торпедо» – 2:1. Заключительные игры тура пройдут сегодня: «Энергетик-БГУ» примет брестский «Рух», столичное «Динамо» сразится с «Минском», «Витебск» ждет в гости гродненский «Неман».

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Теги: Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу лидер первенства солигорский «Шахтер» уходит в отрыв от преследователей.  В матче 17-го тура на своем поле клуб обыграл «Городею»...
 
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