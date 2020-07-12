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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 17 тура
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу лидер первенства солигорский «Шахтер» уходит в отрыв от преследователей.
В матче 17-го тура на своем поле клуб обыграл «Городею» – 4:1. Уже в первом тайме хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. Счет открыл Никола Антич, также отличился новобранец «Шахтера» Артем Архипов, еще один точный удар провел Игор Иванович. Во второй половине команды обменялись голами. У гостей отличился Илья Баглай, а точку в матче на 82-й минуте поставил еще один новичок «горняков» Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами возглавляет список бомбардиров чемпионата.
«Шахтер» стал единоличным лидером турнира и опережает БАТЭ на 2 очка. Борисовчане дома сыграли вничью с мозырской «Славией» – 1:1. Отметим, что команда Кирилла Альшевского в последних трех встречах набрала лишь 1 балл.
Неожиданный результат был и в матче в Бобруйске. Аутсайдер первенства «Белшина» обыграла одного из лидеров жодинское «Торпедо» – 2:1. Заключительные игры тура пройдут сегодня: «Энергетик-БГУ» примет брестский «Рух», столичное «Динамо» сразится с «Минском», «Витебск» ждет в гости гродненский «Неман».
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В чемпионате Беларуси по футболу лидер первенства солигорский «Шахтер» уходит в отрыв от преследователей. В матче 17-го тура на своем поле клуб обыграл «Городею»...
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