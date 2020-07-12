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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Ирана
12.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство
Причиной пожара в городе Бендер-Махшахр называется утечка горючего.
На месте инцидента работают пожарные. Масштаб происшествия уточняется.
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ожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Причиной пожара в городе...
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