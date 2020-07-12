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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Ирана

12.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Ирана

ожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Причиной пожара в городе Бендер-Махшахр называется утечка горючего.

На месте инцидента работают пожарные. Масштаб происшествия уточняется.

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ожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Причиной пожара в городе...
 
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