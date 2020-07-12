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Завершился Кубок Беларуси по боксу

12.07.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился Кубок Беларуси по боксу

Завершился Кубок Беларуси по боксу. Соревнования принимал Гомель

Командный зачет выиграли хозяева турнира. Вторая позиция досталась представителям Минска. Замкнули тройку сильнейших боксеры Витебской области. Отметим, что лидеры сборной уверенно выиграли финальные бои в своих весовых категориях: лучшими стали Евгений Кармильчик, Дмитрий Асанов, Евгений  и Михаил Долголевцы, Владислав Смягликов. 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Завершился Кубок Беларуси по боксу. Соревнования принимал Гомель.  Командный зачет выиграли хозяева турнира. Вторая позиция досталась представителям Минска....
 
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