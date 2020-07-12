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Где будет «фактически немецкий автобан», быть ли своему лоукосту и зачем в Беларуси судоходство? Рассказывает министр транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К чему наверняка привыкли белорусы, так это к комфортной езде и комплиментам нашим дорогам от иностранных гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как поддерживать в хорошем состоянии этот белорусский бренд? Речь не только о трассах республиканского значения. В свое время Президент поручал привести в порядок как минимум 7000 километров местных дорог. Это значит, что даже между деревнями транспортное сообщение должно быть на уровне.
К этому моменту уже отремонтировали 7300 километров, то есть поручение главы государства даже перевыполнили. Впрочем, планы на транспортную инфраструктуру в Беларуси грандиозные. Кроме имиджа для страны с такой геолокацией это еще и вопрос извлечения максимальной выгоды из транзита.
В чем будем брать пример с немецких автобанов, быть ли лоукостам и зачем нам развивать судоходство? На какой сейчас стадии находится решение вопроса по отвязке уплаты дорожного сбора и техосмотра?
Яна Шипко, СТВ:
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Мы приступили буквально полторы недели назад к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск – Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска.
Направление на Смолевичи: сейчас идет реконструкция, недавно приступили к укладке бетона, бетонная дорога первой категории, четыре полосы движения. И в следующем году мы должны завершить эту дорогу до Смолевич. И в последующем продолжить в направлении Жодино и Борисова. Это одно из важных направлений, высокоинтенсивное, где мы в ближайшее время должны будем связать Минск и Борисов автомобильной дорогой первой категории.
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Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Если мы говорим про новые участки дорог, которые сделали из цементобетона, здесь срок службы гораздо больше – 25-30 лет. Но вместе с тем они требуют тоже постоянного ухода, содержания – это и швы, и разного рода инженерные сооружения на дороге, и срок службы их ниже, чем самого покрытия.
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Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
«Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан»
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
«Есть идеи создания своей лоукост-компании. Мы сегодня открыты полностью»
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Также мы задумались о создании второй белорусской компании более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок.
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
«У нас 2000 километров судоходных участков сегодня есть»
Яна Шипко:
Алексей Авраменко:
Но мы сегодня меняем структуру водного транспорта. Создали недавно администрацию водного транспорта, которая должна систематизировать и проанализировать флот непосредственно и посмотреть те резервы, где мы можем нишу занять в перевозочном процессе, то есть что мы будем возить и какая в этом перспектива.
Плюс мы присоединились к международной организации ИМО и будем развивать услугу по регистрации морских судов. Это тот резерв, который мы можем задействовать, потому что у нас имеется достаточно неплохой персонал, который понимает эти вопросы и который готов выполнять эту работу.
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Где будет «фактически немецкий автобан», быть ли своему лоукосту и зачем в Беларуси судоходство? Рассказывает министр транспорта
Новости Беларуси. К чему наверняка привыкли белорусы, так это к комфортной езде и комплиментам нашим дорогам от иностранных гостей, сообщили в программе «Неделя»...
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