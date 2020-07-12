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MAN выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ: одного из водителей зажало в кабине
Источник материала: ОНТ
ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Полоцкий район. Автодорога Н-3200. В направлении города Ушачи двигался MAN с прицепом. Ему на встречу ехал МАЗ. В 11:45 спасателям поступило сообщение о происшествии.
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По предварительной информации, 47-летний водитель грузовика MAN на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение. От удара МАЗ выбросило в кювет. 55-летнего водителя зажало в кабине. Спасатели при помощи специального инструмента извлекли мужчину. Его с различными травмами доставили в полоцкую больницу. Водитель МАN физически не пострадал.
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ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Полоцкий район. Автодорога Н-3200. В направлении города Ушачи двигался MAN с прицепом. Ему на встречу ехал МАЗ. В 11:45 спасателям поступило...
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