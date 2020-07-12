ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

MAN выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ: одного из водителей зажало в кабине

12.07.2020 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

MAN выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ: одного из водителей зажало в кабине

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Полоцкий район. Автодорога Н-3200. В направлении города Ушачи двигался MAN с прицепом. Ему на встречу ехал МАЗ. В 11:45 спасателям поступило сообщение о происшествии.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

По предварительной  информации, 47-летний водитель грузовика MAN на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение. От удара МАЗ выбросило в кювет. 55-летнего водителя зажало в кабине. Спасатели при помощи специального инструмента извлекли мужчину. Его с различными травмами доставили в полоцкую больницу. Водитель МАN физически не пострадал.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Полоцкий район. Автодорога Н-3200. В направлении города Ушачи двигался MAN с прицепом. Ему на встречу ехал МАЗ. В 11:45 спасателям поступило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершился Кубок Беларуси по боксу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика