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Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

12.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чем еще запомнилась встреча Президента с активом ведущих государственных СМИ? Подробнее в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Пожалуй, впервые нам, журналистам, в частности моему коллеге Андрею Кривошееву, Президент передал документ под грифом «секретно». Таким был ответ на вопрос о современной социологии и ее влиянии на умы людей.

Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

Ведь одно дело – опрос в интернете, где многое анонимно и свой голос отдает только часть общества, а не все избиратели. Их, напомню, в Беларуси 6 миллионов 880 тысяч человек. Другое дело – выборка в 21 тысячу реально опрошенных людей. И за подписью реальных ответственных, проводивших это исследование.

Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

И вот какие еще моменты мы для себя отметили. Первое. Президент не скрывает, что в марте, на начальной стадии распространения COVID-19, его рейтинг снизился. Сейчас, согласно документу, Президенту доверяет более 70 % белорусов. А тогда, весной, эта цифра была в районе 60 %.

Но ведь в тот период рейтинг снизился у большинства президентов стран мира – ситуация новая, форс-мажорная, единого рецепта борьбы в условиях пандемии не было ни у кого. Многих граждан тогда охватывало чувство паники. В такой ситуации доверие к власти предсказуемо падает. И совершенно неважно, к какой: к либеральной, демократической или авторитарной.

Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

К примеру, рейтинг президента Украины Зеленского упал до 42 %. С 73 %, когда его избирали годом ранее. Сегодня одобряют действия президента России Путина лишь 59 % респондентов. Это самый низкий показатель за 20 лет его руководства страной, на минутку.

Заметьте, это мы говорим о трех соседних государствах, которые шли разными путями в борьбе с COVID-19.

Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

Второй момент. Очевидный рост доверия к Президенту в последнее время. Реальные социальные исследования и реальные более 70 % поддержки. Почему так происходит? Опять же, люди оценивают действия властей. Не красивые слова, а реальный результат. И голосуют – пока в виде ответов на вопросы социологов – не за принятые меры, а за эффект, которые дают эти самые действия. В цифрах это относительно невысокий уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси, относительно невысокая смертность от вируса и при этом работающая экономика.

Тот самый документ под грифом «секретно». Чем ещё запомнилась встреча Президента с госСМИ?

И главное – страна, которую много лет называли последней диктатурой, по факту оказалась одной из самых свободных. Ни ограждений на улицах и в метро, ни принудительных ограничений передвижения. Ходи куда хочешь, соблюдая разумные меры предосторожности. Никого не запирали в квартирах на несколько недель. И тем более не останавливали работу предприятий. Ни государственных, ни частных. А ведь еще в апреле приняли пакет мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей. Это та ситуация, когда важно не только помогать, но и не мешать работать.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Андрей Кривошеев

 
 
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Новости Беларуси. Чем еще запомнилась встреча Президента с активом ведущих государственных СМИ? Подробнее в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:...
 
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