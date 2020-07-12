Лукашенко на фестивале «Александрия собирает друзей»: Мое сердце отдано этой земле и этим людям – всем белорусам

Источник материала: ОНТ

Один раз в году в середине лета есть особенный повод окунуться в глубокое прошлое, окутанное волшебством, запахом трав и ожиданием чуда. Окунуться в прошлое и прикоснуться к истокам. Купалье. Удивительно, но даже в наше прагматичное, деловое, цифровое время Купалье продолжает пользоваться огромной популярностью. В нём каждый может найти что-то для себя: веру в чудо, ощущение причастности к народу с глубокими корнями, наконец, это просто праздник.

Уже стало доброй традицией каждый год в атмосфере Купалья проводить яркий и в то же время душевный фестиваль в Александрии. Тут и гуляния, без которых народный праздник в принципе не мыслим, тут и ремесленники, а также ярмарки и вечерняя музыкальная программа, которая готовится специально по такому случаю.

В этот раз Александрия снова собрала друзей со всем присущим радушием. Традиционно на празднике был и Президент. Когда-то он предложил всей стране и соседям оценить удивительную красоту Днепра, который особенно хорош в эти июльские дни. И одно название «Александрия» сразу вызывает в памяти множество теплых образов, каждый раз организаторы стараются сделать что-то особенное.

Александрия – небольшой уютный агрогородок, куда раз в год едут тысячи белорусов. Не только на поиски магической папараць-кветки, магии ведь тут и без сказочного цветка хватает.

Корни Купалья – древние, а обряды – самобытные. Окунуться в них предлагают на каждом шагу! Здесь научат ткать старинный пояс, помогут выковать подкову на удачу и непременно вовлекут в хоровод. Такое уж здесь течение.

Днепр – это не только одна из самых крупных рек Европы. Это культурная колыбель, которая с древних времён объединяет белорусов, россиян и украинцев. Некогда водная артерия была неотъемлемой частью пути «из Варяг в Греки», не утратила значение река и сегодня. Это по-прежнему важный торговый мост, а ещё общий исток, что делает ближе народы и страны.

На трёх гектарах – более семисот народных мастеров. Юрий Бовда – один из самых именитых. Звёздный гончар улыбается – привёз автопортрет, ведь это его 11-я «Александрия».

Юрий Бовда, народный мастер Беларуси: «Каждый год езжу! Это общение, встреча с друзьями, я уже не могу мимо пройти, уже все здороваются. Кто меня не знает, тот газет не читает».

Но и дебютантов на ярмарке немало. Семён Беленко приехал из Омска. Четыре поколения его семьи делали посуду и игрушки из дерева.

Семён Беленко, ремесленник (Россия): «Здесь работаем специально для наших братьев – белорусов. Очень душевный фестиваль! Посмотрел, очень высокий уровень работ у мастеров».

Через палатку – флаг Украины. Здесь знают толк в вышиванках.

Александра Свинарчук, ремесленник (Украина): «Приехали из Ивана-Франковской области. Как дома? Да, даже лучше!»

И, конечно, главный аксессуар вечера. Травы в купальском венке, говорят, не только целебные, но и в личных делах помогают. На плетение одного венка уходит около семи минут. Но раскупают их ещё быстрее.

В этом году фестиваль в Александрии проходят под патронатом ЮНЕСКО. Наш культурный бренд. Место притяжения, где даже эпохи пересекаются. Но застолье под открытым небом ко дню рождения отношения не имеет. Здесь идёт борьба за звание «Властелин села». Одно из заданий – представить своё подворье. Пять семей – пять кулинарных презентаций. Готовили финалисты всю ночь. А вот гостям фестиваля в этом году предложили новый туристический маршрут. Туда вошла Александрийская школа – точнее класс-музей. Накануне там побывали дипломаты. В классе, где учился Президент, сохранилась его парта. Сейчас же бытует легенда: если сесть за неё, то жди повышения на работе.

Тадаацу Мори, советник-посланник посольства Японии в Беларуси: «Школа маленькая, но очень симпатичная. И мне очень нравится этот стол, это хорошо продумано для здоровья детей, очень интересно».

Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси: «Это, наверное, зов корней и зов традиций. И плюс – это с годами обрастает новыми традициями, которые также выглядят выигрышно. Самая главная задача праздника в этом и состоит».

Под тёплым июльским небом Александрия вновь собрала друзей. Сюда едут за душевной атмосферой, ведь искренняя дружба всегда сильнее любых преград и расстояний. Традиционно на Малой Родине в эту ночь бывает и Александр Лукашенко. Вдали от городской суеты каждый думает о самом главном. Важно слушать сердце, напомнит Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее».

Для многих Малая Родина – источник силы, отдушина. Она же вдохновляет творить. Гала-концерт – это история в песнях. Музыкальный рассказ о судьбе настоящего белоруса.

Проводником в мир лирического героя стал народный артист Владимир Гостюхин. Подготовка, признаётся актёр, заняла у него месяц. История оказалась очень близкой.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси: «Моё детство, моё взросление, моя юность. История, которую я рассказываю, очень хорошо ложится на мою жизнь и на жизнь многих, потому что у многих из нашего поколения жизнь была таковой, о которой я буду рассказывать».

Только в первый день на берегу Днепра собралось более 110 тысяч человек. Ближе к финалу на сцену вышел Стас Михайлов. Но в этот вечер будут не только хиты. Не обошлось и без громкой премьеры – на этот раз от всех артистов. Финальная композиция – похоже, станет гимном самого народного фестиваля. А что до папараць-кветки, искать её будут и в следующем году. Красивая легенда возвращает нас к истокам. А этого порой уже достаточно.

ФОТО: БЕЛТА

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