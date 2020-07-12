ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым

12.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым

Яркий пример тому – приезд в Беларусь зарубежных артистов, которые несмотря на эпидемобстановку вышли на сцену.

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси

Стас Михайлов (к слову, уже переболевший COVID-19) вместе с гостями праздника исполнил свои хиты и представил новую композицию.

«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым

Стас Михайлов, заслуженный артист России:
Спасибо вам! Здоровья, благополучия!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо тебе. Тебе спасибо!

Люди в материале: Александр Лукашенко, Стас Михайлов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яркий пример тому –...
 
Новости дня
Новости разные
 
В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика