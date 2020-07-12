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«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Яркий пример тому – приезд в Беларусь зарубежных артистов, которые несмотря на эпидемобстановку вышли на сцену.
Стас Михайлов (к слову, уже переболевший COVID-19) вместе с гостями праздника исполнил свои хиты и представил новую композицию.
Стас Михайлов, заслуженный артист России:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яркий пример тому –...
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