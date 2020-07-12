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Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На александрийской сцене в 2020 году Стас Михайлов выступил впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Потому доброй приметой можно считать летний дождь, который неожиданно начался во время выступления артиста и лишь добавил уюта этому вечеру.
Стас Михайлов, заслуженный артист России:
Мне всегда нравится сюда приезжать. Люди открытые. Тут не надо никого призывать танцевать, они уже готовы с самого начала петь, танцевать, жить. И любят артистов здесь!
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Новости Беларуси. На александрийской сцене в 2020 году Стас Михайлов выступил впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому доброй приметой можно считать...
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