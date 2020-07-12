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Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Порой в интернете (с этим столкнулись многие страны) звучат призывы к незаконным действиям. Но ведь альтернативное мнение и нарушение правопорядка – это разные понятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот разграничивают их, увы, не все. Примеры тому есть сейчас и в белорусском интернет-пространстве.
9 июля Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как можно говорить о рывке вперед, о реформах? Ну, реформы – это, естественно, надо вперед-вперед-вперед и в то же время звать Конституцию, которая вообще себя плохо зарекомендовала.
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Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах
Новости Беларуси. Порой в интернете (с этим столкнулись многие страны) звучат призывы к незаконным действиям. Но ведь альтернативное мнение и нарушение...
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