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Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах

12.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порой в интернете (с этим столкнулись многие страны) звучат призывы к незаконным действиям. Но ведь альтернативное мнение и нарушение правопорядка – это разные понятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот разграничивают их, увы, не все. Примеры тому есть сейчас и в белорусском интернет-пространстве.

О чём Александр Лукашенко говорил с представителями крупнейших СМИ Беларуси более 5 часов?

Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах

9 июля Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации.
Возникший призыв «назад в прошлое» Президент на встрече с медиаперсонами назвал ошибкой. Возвращаться к истокам хаоса – дело неблагодарное.

Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В середине 90-х мы ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже, что весьма странно, предлагают вернуться в 1994 год и взять ту Конституцию, которая была. Вот, уважаемые друзья, что ни в коем случае делать нельзя – это возвращаться в середину 90-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли. Потому что Конституция – это основной свод, пусть даже общий, но документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, если мы говорим о «пераменах», то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах.

Как можно говорить о рывке вперед, о реформах? Ну, реформы – это, естественно, надо вперед-вперед-вперед и в то же время звать Конституцию, которая вообще себя плохо зарекомендовала.

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Порой в интернете (с этим столкнулись многие страны) звучат призывы к незаконным действиям. Но ведь альтернативное мнение и нарушение...
 
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