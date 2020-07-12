В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон

Источник материала: ОНТ

Завершился регулярный сезон в чемпионате Беларуси по хоккею на траве. И у мужчин, и у женщин на первом месте финишировали команды клуба «Минск».

В заключительном 10-м туре мужского первенства чемпион страны не имел проблем со своей второй командой СДЮШОР – победы 9:0 и 9:2. Таким образом, в регулярном сезоне лидер турнира не потерпел ни одного поражения и лишь однажды сыграл вничью. Второе место – у брестского «Строителя», третьим финишировал «Гомель».

В женском чемпионате «Минск» также уверенно занял первую строчку турнирной таблицы. Он опередил своего главного конкурента гродненский «Ритм» на семь очков. Впереди – стадия плей-офф. Полуфинальные серии продлятся до двух побед. Первые матчи 1/2-й мужского и женского турниров пройдут 15 июля.

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