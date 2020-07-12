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«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

12.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со студентами не нарадуются и новополоцкие коммунальщики.

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Леонид Кулаженко, заместитель директора ЖРЭО Новополоцка:
Данная бригада оправдала. И даже не то, что оправдала, даже превзошла все ожидания, которые мы планировали. Потому что ввиду того, что до этого опыта не было, мы ожидали, что все-таки ребята будут как-то... халявить, что ли. Или еще как-то. Но, как показала практика, нет. Они довольно-таки активно принялись в работу и заинтересовано работают на объектах.

В целом мы довольны, потому что сегодня бригада, именно студенческий отряд, работает на уровне существующей бригады нашего предприятия. Те объемы, которые ребята берут, и самое главное – качество, в принципе, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем к нашим сотрудникам.

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«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

За месяц студотрядовцы привели в порядок дорожное покрытие в 10 дворах. Командир отряда Дмитрий Родулевич уверен: в любой работе успех зависит от слаженности команды.

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Дмитрий Родулевич, командир студенческого отряда «Искра»:
Лично мне первым делом – это заработок. Вторым делом – это получение каких-то новых навыков. И очень сильно хотелось попробовать себя в сфере руководства. То есть я узнал, что буду командиром, что у меня будет должность бригадира, и мне было очень интересно опробовать себя в руководстве.

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Помимо материальной, есть в работе и моральная составляющая: видеть, как твой труд делает жизнь людей лучше – отличная мотивация.

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Ирина Матвеева, жительница Новополоцка:
Работают очень хорошо, стараются. Замечательно, что молодежь у нас такая: хорошая, передовая. И будущее у нас прекрасное.

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«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Алла Козлова, жительница Новополоцка:
Это очень хорошо. Вы посмотрите, какая красота! Это миленькие детки!

«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

В этих дворах теперь точно никто не пожалуется на ленивую молодежь или неправильно воспитанное поколение. Тысячи молодых и совсем юных белорусов в очередной раз не словом, но делом доказывают: трудолюбие и усердие – наши национальные качества. Непреложная истина на века.

Люди в материале: Александр Добриян, Леонид Кулаженко, Дмитрий Родулевич, Ирина Матвеева, Алла Козлова

 
 
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Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со...
 
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