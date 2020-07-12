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«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со студентами не нарадуются и новополоцкие коммунальщики.
Леонид Кулаженко, заместитель директора ЖРЭО Новополоцка:
В целом мы довольны, потому что сегодня бригада, именно студенческий отряд, работает на уровне существующей бригады нашего предприятия. Те объемы, которые ребята берут, и самое главное – качество, в принципе, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем к нашим сотрудникам.
За месяц студотрядовцы привели в порядок дорожное покрытие в 10 дворах. Командир отряда Дмитрий Родулевич уверен: в любой работе успех зависит от слаженности команды.
Дмитрий Родулевич, командир студенческого отряда «Искра»:
Помимо материальной, есть в работе и моральная составляющая: видеть, как твой труд делает жизнь людей лучше – отличная мотивация.
Ирина Матвеева, жительница Новополоцка:
Алла Козлова, жительница Новополоцка:
В этих дворах теперь точно никто не пожалуется на ленивую молодежь или неправильно воспитанное поколение. Тысячи молодых и совсем юных белорусов в очередной раз не словом, но делом доказывают: трудолюбие и усердие – наши национальные качества. Непреложная истина на века.
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«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители
Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со...
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