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Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Концертное шоу – история в песнях. Музыкальный рассказ о человеке, который сам избрал свой путь, став хозяином своей судьбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Александрии-2020 пели о важном и знакомом каждому – маминых руках, отцовском авторитете, настоящей дружбе, нашей Беларуси и, конечно, о Родине, которая у каждого своя.
Денис Майданов, заслуженный артист России:
Спасибо огромное Президенту Беларуси за этот праздник в Александрии. Он уже проводится в 11-й раз, а я сюда попал впервые. Для меня это огромная честь.
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Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»
Новости Беларуси. Концертное шоу – история в песнях. Музыкальный рассказ о человеке, который сам избрал свой путь, став хозяином своей судьбы, сообщили в программе...
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