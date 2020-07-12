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Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

12.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Концертное шоу – история в песнях. Музыкальный рассказ о человеке, который сам избрал свой путь, став хозяином своей судьбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

В Александрии-2020 пели о важном и знакомом каждому – маминых руках, отцовском авторитете, настоящей дружбе, нашей Беларуси и, конечно, о Родине, которая у каждого своя.

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

Денис Майданов, заслуженный артист России:
Год особенный, но вот тем важнее такие праздники, где нас объединяет радость, нас объединяет дружба, созидание. И несмотря ни на какие преграды и все, что нам подкидывает мир, обстоятельства, мы все равно вместе. Это неразделимые страны, неразделимый народ славянский.

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

Спасибо огромное Президенту Беларуси за этот праздник в Александрии. Он уже проводится в 11-й раз, а я сюда попал впервые. Для меня это огромная честь.

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

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Новости Беларуси. Концертное шоу – история в песнях. Музыкальный рассказ о человеке, который сам избрал свой путь, став хозяином своей судьбы, сообщили в программе...
 
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