Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время — Алексей Авраменко

Источник материала: Вороновская газета





Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе «Неделя» телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

«Безусловно, эту проблему надо решать. Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет», — отметил министр.

Также глава ведомства рассказал о планах по реконструкции автомобильных дорог: «Одним из главных объектов в этом году, к которому мы приступим, является автомобильная дорога М7 от Минска до Вильнюса. Эту дорогу протяженностью практически в 100 км за этот год и следующий мы должны реконструировать. Буквально полторы недели назад мы приступили к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска». Алексей Авраменко сообщил, что реконструкция ведется и в направлении на Смолевичи. Там уже приступили к укладке бетона, в результате это будет бетонная дорога первой категории с 4 полосами движения. В следующем году реконструкция дороги до Смолевичей завершится, и в последующем планируется продолжить эти работы до Жодино и Борисова.

Глава ведомства отметил, что межремонтный срок дороги с покрытием из асфальтобетона составляет 12 лет. «То есть через 12 лет мы должны определенные работы на дороге выполнить, чтобы поддержать дальнейшее эксплуатационное состояние. Главное, конечно, — это качественное содержание дорог, своевременный ремонт, тогда покрытие будет служить долго. Если говорить про новые участки дорог, которые мы сделали из цементобетона, то здесь срок службы гораздо больше — 25-30 лет, но вместе с тем они тоже требуют постоянного ухода, содержания, ведь срок службы швов и разного рода инженерных сооружений меньше, чем у дорожного покрытия», — пояснил он.

https://www.belta.by/