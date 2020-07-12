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Льняное платье и соломенная шляпа: Меган Маркл вышла в свет в непривычном образе
Источник материала: ОНТ
Редкий выход в свет Меган Маркл обсуждают в соцсетях. На днях герцогиню вместе с супругом – принцем Гарри – сфотографировали папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса,
Отмечается, что герцоги удивили своим внешним видом поклонников.
Оба выбрали простую одежду, отказавшись от привычных ярких образов. Так, Меган Маркл надела простое кремовое платье из льна Magic Linen с ассиметричным подолом за 76 долларов, а также соломенную шляпу и маску. Более того, она впервые за долгое время отказалась от высоких каблуков, появившись на людях в балетках кремового цвета с черными носками. Супруга принца Гарри дополнила образ темными очками.
Сам Гарри выбрал еще более непринужденный наряд: темно-синие джинсы, серую рубашку поло, темно-синие кроссовки и кепку.
Судя по комментариям в соцсетях, платье Маркл пришлось по вкусу поклонникам.
«Где купить такое милое платье?», «У нее такое милое платье, что это за бренд?», «Отличные фотографии!», – написали поклонники.
Фото: Tim Rooke/Pool/Samir Hussein/WireImage
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Редкий выход в свет Меган Маркл обсуждают в соцсетях. На днях герцогиню вместе с супругом – принцем Гарри – сфотографировали папарацци во время прогулки по улицам...
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