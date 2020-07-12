Льняное платье и соломенная шляпа: Меган Маркл вышла в свет в непривычном образе

Источник материала: ОНТ

Редкий выход в свет Меган Маркл обсуждают в соцсетях. На днях герцогиню вместе с супругом – принцем Гарри – сфотографировали папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса, пишет Daily Mail.

Отмечается, что герцоги удивили своим внешним видом поклонников.

Оба выбрали простую одежду, отказавшись от привычных ярких образов. Так, Меган Маркл надела простое кремовое платье из льна Magic Linen с ассиметричным подолом за 76 долларов, а также соломенную шляпу и маску. Более того, она впервые за долгое время отказалась от высоких каблуков, появившись на людях в балетках кремового цвета с черными носками. Супруга принца Гарри дополнила образ темными очками.

Сам Гарри выбрал еще более непринужденный наряд: темно-синие джинсы, серую рубашку поло, темно-синие кроссовки и кепку.

Судя по комментариям в соцсетях, платье Маркл пришлось по вкусу поклонникам.

«Где купить такое милое платье?», «У нее такое милое платье, что это за бренд?», «Отличные фотографии!», – написали поклонники.

Фото: Tim Rooke/Pool/Samir Hussein/WireImage

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram