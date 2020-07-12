Источник материала: ОНТ

Самое громкое сейчас дело, которое в СМИ звучит «Дело "Белгазпромбанка"», всплыло как результат совместного масштабного расследования правоохранителей из почти 20 стран, включая США. Помните это уже всем известное название латвийского банка ABLV? Массовые обыски там – и ниточки потянулись в разные стороны. Белорусские правоохранительные органы анализировали деятельность организации не один год, отправляли запросы в другие государства и искали подтверждения оперативным версиям. И в итоге пазл сошёлся. На этой неделе следствие представило общественности новые подробности, где указываются объёмы взяток и так называемых откатов.





Расследование уголовного дела продолжается. К нему приковано огромное внимание общественности. Одному из фигурантов дела – Виктору Бабарико – предъявлены обвинения. Легализация (или отмывание) средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, дача взятки в крупном размере и получение в особо крупном.

Известно, что между обвиняемыми следователи проводят очные ставки. На этой (см. видео) – Виктор Бабарико и нынешний исполняющий обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» Кирилл Бадей. В присутствии адвокатов Дмитрия Лаевского и Натальи Мацкевич участники очной ставки говорят о сотрудничестве с компанией «ПриватЛизинг».

– Я получал наличные денежные средства от представителей компании «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации», от Морозова, Добролёта, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма – порядка 250-350 тыс. долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу [Бабарико]. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне.

В нашем распоряжении и такой фрагмент встречи.

– Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями.

Компания «ПриватЛизинг» сотрудничала с «Белгазпромбанком». По версии следствия, не просто так. В состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды. Ключевой момент: если бы этих людей не включили в состав, банк бы отказался от работы с компанией. Один из таких людей – Антон Морозов.

Антон Морозов, соучредитель компании «ПриватЛизинг»: «В 2018 году от Бабарико Виктора Дмитриевича поступило предложение войти в состав участников компании "ПриватЛизинг" и за счёт поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу "ПриватЛизинга" с "Белгазпромбанком". На данное предложения я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того, как деньги были зачислены на карт-счёт, я записался на приём к Виктору Дмитриевичу Бабарико. Мы с ним встретились, и было оговорено, что я должен снять 190 тыс. евро для передачи».

И слово следствию.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие. За благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката».

Следователи допрашивают и бывших заместителей Виктора Бабарико. На видео Дмитрий Кузьмич.

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»: «Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 [процентов] у Валерия Владимировича Селявко, 25 [процентов] у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 [процентов] у остальных».

Алексей Задойко, обвиняемый, в прошлом первый заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»: «Это были Добролёт, Ильясюк, Шабан и Кузьмич. Четыре человека. И я пятый. Селявко информировал нас, что можно заработать деньги. И эти деньги будут распределяться: 25% – Селявко, 25% – Бабарико, и всем остальным замам, в том числе и мне – по 10%».

В Комитете пояснили, что схема смогла просуществовать долго, потому что были задействованы подставные компании и офшоры. Такие компании ещё называют «кошельками».

Сергей Шабан, обвиняемый, заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»: «Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелёк. Это какой-то счёт безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности».

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»: «Бабарико Виктор Дмитриевич через какое-то время предоставил нам документы на подписание или на ознакомление с данными компаний. Документы были переданы мне, через какое-то время была передана пластиковая карта корпоративная от имени этой компании. И на протяжении 3-4 лет мне регулярно при наличии дивидендов от деятельности компании на территории Республики Беларусь перечислялись средства. Суммы от 10 до 15 тыс. долларов. Общая сумма – около 140 тыс. долларов».

Потом деньги стали не выводить на карточки, а просто передавать в служебных кабинетах. Это произошло после того, как деятельность банка попала в поле зрения контролирующих органов. Об этом замы бывшего председателя правления банка тоже говорят. Следователи во всём этом усматривают в этих действиях состав преступления.

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: «Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств, распоряжаясь ими при помощи банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы. При помощи зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток. Взяточничество ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками. Вместе с тем, Уголовный Кодекс Республики Беларусь определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее на различных предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также лиц, уполномоченных на совершение юридически значимых действий. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится в международных нормативно-правовых актах».

Напомним, что Виктор Бабарико ранее открещивался от любых дел с «ПриватЛизингом». Вот фрагмент одного из выступлений.

– Я знаю компанию «ПриватЛизинг». Компания «ПриватЛизинг» – давний клиент «Белгазпромбанка». Она имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника «Белгазпромбанка». На этом историю я могу закончить.

Но остальные фигуранты дела говорят о другом. И это бывшие коллеги и подчинённые. Всего задержано свыше 20 человек. В деле много разных фактов. После окончания расследования они будут представлены суду.

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