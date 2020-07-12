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Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 11 июля на сцену в Александрии поднимались и белорусы, и русские, и украинцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По количеству звезд эстрады можно было решить, что это как минимум репетиция «Славянского базара».
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Тем более, что многих артистов мы увидим и в Витебске.
Например, Ирину Билык. За время карантина украинская певица так соскучилась по концертам, что Александрия и встреча с белорусским зрителем стали глотком воздуха.
Ирина Билык, народная артистка Украины:
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Новости Беларуси. Вечером 11 июля на сцену в Александрии поднимались и белорусы, и русские, и украинцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По количеству звезд...
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