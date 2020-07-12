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Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

12.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

Поставки нашей продукции осуществляются практически во все страны мира. Как, собственно, и в сфере промышленности.

Из новшеств – биотехнологическая корпорация. Все эти отрасли сегодня – базовая платформа нашей экономики. 

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Если на МТЗ работает примерно 18 или 20 тысяч человек (ну, 20 тысяч человек) – цитата нашего великого банкира: если 1,5 тысячи там останутся в результате модернизации… 20 минус 1,5 – 18,5. Ну, ничего: для айтишников будет резерв.

Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: «Боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, в двигателях, завтра его (под 50-60 лет) выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников».

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе...
 
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