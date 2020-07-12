Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 12 по 17 июля можно зарегистрироваться на централизованное тестирование в резервные дни, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области – это БГУ", - цитирует БЕЛТА директора РИКЗ.

Пройти испытание в резервные дни могут только абитуриенты, зарегистрировавшиеся на ЦТ в основной день, но не смогли его сдать по уважительной причине. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, после чего комиссия будет принимать решение о допуске к ЦТ в резервный день.

Уже известны резервные дни централизованного тестирования:

19 и 21 июля – белорусский и русский языки;

– белорусский и русский языки; 19 и 23 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты абитуриентам, сдавшим ЦТ в основной день, начнут выдавать с 24 июля. Те, кто сдавал ЦТ в резервные даты, смогут получить их с 29 июля.