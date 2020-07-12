«Спасибо, что не забываете российских артистов»: Михайлов среди выступления поприветствовал Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская поп-звезда Стас Михайлов на фестивале «Моя Александрия», который проходил в Беларуси на берегу Днепра, прервал свое выступление, чтобы поприветствовать президента республики Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Певец, несмотрая на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру без зонта. «Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас. Спасибо, что не забываете российских артистов. Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха», – сказал артист.

Стас Михайлов – заслуженный артист Российской Федерации, автор песен, исполнитель и продюсер. Певец приобрел популярность благодаря хитам «Все для тебя», «Без тебя», «Я ждал» и многим другим. На фестивале «Моя Александрия», в котором участвуют белорусские, российские и украинские исполнители, он выступал впервые.