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«Спасибо, что не забываете российских артистов»: Михайлов среди выступления поприветствовал Лукашенко
12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская поп-звезда
Певец, несмотрая на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру без зонта. «Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас. Спасибо, что не забываете российских артистов. Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха», – сказал артист.
Стас Михайлов – заслуженный артист Российской Федерации, автор песен, исполнитель и продюсер. Певец приобрел популярность благодаря хитам «Все для тебя», «Без тебя», «Я ждал» и многим другим. На фестивале «Моя Александрия», в котором участвуют белорусские, российские и украинские исполнители, он выступал впервые.
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«Спасибо, что не забываете российских артистов»: Михайлов среди выступления поприветствовал Лукашенко
Певец прервал выступление , несмотря на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру без зонта.
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