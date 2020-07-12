ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спасибо, что не забываете российских артистов»: Михайлов среди выступления поприветствовал Лукашенко

12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская поп-звезда Стас Михайлов на фестивале «Моя Александрия», который проходил в Беларуси на берегу Днепра, прервал свое выступление, чтобы поприветствовать президента республики Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Певец, несмотрая на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру без зонта. «Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас. Спасибо, что не забываете российских артистов. Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха», – сказал артист.

Стас Михайлов – заслуженный артист Российской Федерации, автор песен, исполнитель и продюсер. Певец приобрел популярность благодаря хитам «Все для тебя», «Без тебя», «Я ждал» и многим другим. На фестивале «Моя Александрия», в котором участвуют белорусские, российские и украинские исполнители, он выступал впервые.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певец прервал выступление , несмотря на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру без зонта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Дулова: «24 года прошло с момента создания фонда Президента, сформировалось поколение музыкантов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика