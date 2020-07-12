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В июле наступила осень: ждите грозы и ливни. Точный прогноз погоды в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Похоже, погода в Беларуси берет курс «на осень». Уже сегодня на улице ветрено, температура, если сравнивать с субботой, ощутимо понизилась, кое-где выпали осадки. К понедельнику, 13 июля, синоптики обещают, что с дождем мы не попрощаемся.
«Завтра в Беларуси прогнозируются дожди, местами грозы и до +21°С», –
Синоптики также добавили, что днем 13 июля температура воздуха будет в пределах +15...+20°С, ночью опустится до +6...+12°С.
Вообще, на неделе о жаркой погоде в Беларуси советуют не мечтать. В основном днем температурный столбик не поднимется выше +23...+25°С.
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Похоже, погода в Беларуси берет курс «на осень». Уже сегодня на улице ветрено, температура, если сравнивать с субботой, ощутимо понизилась, кое-где выпали осадки. К...
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