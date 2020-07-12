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Показываем, как несчастный Mercedes встретился со столбом

12.07.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло в 14.45 в Бресте. 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной.

Показываем, как несчастный Mercedes встретился со столбом

При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.

Показываем, как несчастный Mercedes встретился со столбом

От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает водителям, знание ПДД, внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности. Необдуманный или неправильный манёвр может стоить здоровья, а в худшем случае даже жизни людей.

видео - wikilink.by

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло в 14.45 в Бресте. 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной. При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова),...
 
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