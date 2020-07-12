Показываем, как несчастный Mercedes встретился со столбом

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло в 14.45 в Бресте. 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной.





При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.





От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает водителям, знание ПДД , внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности. Необдуманный или неправильный манёвр может стоить здоровья, а в худшем случае даже жизни людей.

видео - wikilink.by