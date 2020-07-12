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Показываем, как несчастный Mercedes встретился со столбом
12.07.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло в 14.45 в Бресте. 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной.
При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова), водитель не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 29-летнего водителя, произошло столкновение.
От удара «Мерседес» заехал на бордюр и врезался в столб. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает водителям, знание
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ДТП произошло в 14.45 в Бресте. 72-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице Нефтяной. При выезде со второстепенной дороги на главную (проспект Машерова),...
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