В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь на сообщения от местных властей.

Сообщается, что в ходе плановых технических работ возникли возгорание и несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.