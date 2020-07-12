В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

Источник материала: Tut.by

В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь на сообщения от местных властей.

Сообщается, что в ходе плановых технических работ возникли возгорание и несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.

Fire crews are responding to a fire, explosion, on the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego. @CBS8 viewer Emily Kluzak sent us the photo from this vantage point. @SDFD : sailors are being treated for injuries. @thecwsandiego pic.twitter.com/LDpXZLPb4H — Marcella Lee (@MarcellaNews8) July 12, 2020

Как пишет The New York Times , пострадали как минимум 17 моряков и 4 гражданских — их доставили в госпиталь с травмами, не представляющими угрозы для жизни. 160 моряков, бывших на борту в момент возгорания, эвакуировали.

Пожарные допускают, что тушение может продлиться несколько дней.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.

«Бономм Ричард» перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.