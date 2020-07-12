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В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard
Источник материала: Tut.by
В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения,
Сообщается, что в ходе плановых технических работ возникли возгорание и несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.
Как пишет
Пожарные допускают, что тушение может продлиться несколько дней.
USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.
«Бономм Ричард» перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.
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Сообщается о взрывах и пострадавших.
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