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В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

13.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь на сообщения от местных властей.

Сообщается, что в ходе плановых технических работ возникли возгорание и несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.

Как пишет The New York Times, пострадали как минимум 17 моряков и 4 гражданских — их доставили в госпиталь с травмами, не представляющими угрозы для жизни. 160 моряков, бывших на борту в момент возгорания, эвакуировали.

Пожарные допускают, что тушение может продлиться несколько дней.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.

«Бономм Ричард» перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.

 
 
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Сообщается о взрывах и пострадавших.
 
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