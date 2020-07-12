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Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

12.07.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Те, у кого венок поплыл и все предсказания сбылись, в Александрии по традиции выясняли, кто же станет «Властелином села», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как гадают на венках в купальскую ночь

Семья Шипковых приехала на конкурс с Полесья. Правда, в усеченном составе – двоих из деток пришлось оставить дома, старшие и самый младший – с родителями. Охотно делятся семейными традициями.

Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

Семья Шипковых:
Мы надзеемся, у хуткім часе мы станем паўнацэннай сям’ёй. Гэта праз сколькі? Месяцаў праз шэсць, так? Праз паўгады. І будзем мы сапраўдная СЕМ’я.

Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

Добрай традыцыяй у нас ужо стала на кожнае мерапрыемства, куда мы едзем, у нашай дзежцы выпекаць караваі. Хлебная дзежка – яна ніколі не мыецца, яна шкрабецца. І вось там, калі вы бачыце, астаткі мукі ад учынённага цеста.

Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

І, магчыма, недзе там у шчэлках засталіся часцічкі таго цеста, той апары, якую рабіла яшчэ і мая прабабуля.

Люди в материале: Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Те, у кого венок поплыл и все предсказания сбылись, в Александрии по традиции выясняли, кто же станет «Властелином села», сообщили в программе...
 
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