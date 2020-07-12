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«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

12.07.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На поле неподалеку от праздничной площадки в Александрии расположились казаки Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

Наблюдаешь за ними, а кажется, смотришь фильм. Вот уж где колорит и традиции.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

Алексей Миккель:
Меня в первый раз посадили верхом в два года. Ее зовут Рада.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

– А почему она твоя самая любимая?
– Она шустрая. Мы с ней уже все знаем, везде побывали.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

Алексей и его младший брат в тот вечер вышли на сцену. Совсем юные всадники в национальных одеждах верхом на лошадях.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

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Новости Беларуси. На поле неподалеку от праздничной площадки в Александрии расположились казаки Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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