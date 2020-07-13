В Индексе конкурентоспособности промышленности Беларусь осталась на прежнем месте

Источник материала: Ежедневник

Беларусь в Индексе конкурентоспособности промышленности 2020, рассчитанный ООН, заняла 47 место. В предыдущем индексе, выпущенном в 2018 году, страна также занимала 47-ю позицию.

Наиболее выигрышно Беларусь в данном индексе смотрится в сравнении с другими странами СНГ, располагаясь на 2-й позиции.

Россия в списке занимает - 32 место, Беларусь - 47, Казахстан - 68, Украина - 69, Армения - 103, Молдова – 111, Азербайджан - 120, Кыргызстан - 122 и Таджикистан - 129.

Топ-10 индекса представлены пятью азиатскими, четырьмя европейскими странами и США. На протяжении последних лет лидирует Германия, первую тройку замыкают Китай и Республика Корея, которые обогнали Японию и США по сравнению с предыдущими отчетами. Замыкают рейтинг Макао, Нигерия и Тонга..

Индекс конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), рассчитывается Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) начиная с 2003 года. Периодичность публикации индекса – каждые 2 года с запозданием на 2 года.

Индекс отражает «способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне», акцентирует внимание на развитии обрабатывающей промышленности, подразумевая при этом влияние ее динамики на долгосрочные темпы роста.

Отметим, что Беларусь до сих пор не отображается в главном мировом рейтинге, позволяющем сравнивать государства - рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (Global Competitiveness Index, GCI). Однако уже в 2020 году это может измениться. Напомним, в сентябре 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде. В ходе встречи Макей приветствовал решение ВЭФ включить Беларусь в 2020 году в доклад «Глобальный индекс конкурентоспособности» и подтвердил приглашение Бренде посетить Беларусь.