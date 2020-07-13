Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дрогичине от экипажа ГАИ пытались скрыться мотоциклисты Дорожная милиция подала байкерам сигнал об остановке, но они лишь прибавили скорость. Началось преследование. В какой-то момент ребята бросили железных коней и...

Дорожная милиция подала байкерам сигнал об остановке, но они лишь прибавили скорость. Началось преследование. В какой-то момент ребята бросили железных коней и попытались убежать, их догнали. Установлено, что за рулем одного мотоцикла находился 18-летний молодой человек, у которого никогда не было водительского удостоверения. Вторым транспортом управлял 20-летний парень. С его документами все в порядке, однако таким образом он решил поддержать друга в спасении от неприятностей. Оба юноши привлечены к административной ответственности.