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В Дрогичине от экипажа ГАИ пытались скрыться мотоциклисты

13.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дорожная милиция подала байкерам сигнал об остановке, но они лишь прибавили скорость. Началось преследование. В какой-то момент ребята бросили железных коней и попытались убежать, их догнали. Установлено, что за рулем одного мотоцикла находился 18-летний молодой человек, у которого никогда не было водительского удостоверения. Вторым транспортом управлял 20-летний парень. С его документами все в порядке, однако таким образом он решил поддержать друга в спасении от неприятностей. Оба юноши привлечены к административной ответственности. 
 
 
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Дорожная милиция подала байкерам сигнал об остановке, но они лишь прибавили скорость. Началось преследование. В какой-то момент ребята бросили железных коней и...
 
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