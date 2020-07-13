Дайджесты. Анонсы. Даты

Источник материала: Горецкий вестник

ВЧЕРА

дайджест информационной ленты 11-12 июля

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра. Праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время фестиваля «Александрия собирает друзей». По словам Главы государства, праздник в Александрии возвращает к истокам национальных традиций. Также Александр Лукашенко заявил, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране.

Праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного открытия праздника «Купалье».

Торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области по итогам работы за 2019 год состоялось на республиканском празднике «Купалье» в Александрии.

Финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» прошел в Александрии.

Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку, заявил генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Валерий Федосюк.

Экономические последствия пандемии COVID-19 создают определенные сложности, но не для белорусского АПК. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время встречи с трудовым коллективом ОАО «Ружаны-Агро» в Пружанском районе.

В Гродно планируется создать лоукост авиакомпанию. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

«Беллегпром» планирует к концу года увеличить долю экспорта в страны Евросоюза до 20%, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.

РУП «Белтаможсервис» и ООО «Цифровая логистика» организовали первую транзитную перевозку в цифровом формате. Такая информация размещена на сайте крупнейшего в Беларуси логистического оператора.

Чрезвычайному и Полномочному Послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу белорусские пограничники передали немецкую овчарку, сообщили в Госпогранкомитете.

Регистрация на централизованное тестирование в резервные дни началась 12 июля в Беларуси и продлится до 17 июля, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Беларуси на 12 июля выздоровели и выписаны 55 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По долгострою ЖК «Грушевский посад» в Минске принято решение о проведении проверки, на основании которой будет начата подготовка нормативного акта для передачи строительства другому застройщику. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«Раубичи» можно смело назвать одним из лучших спорткомплексов в мире. Такое мнение высказал главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович.

БАТЭ и «Славия» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 13 июля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «Развитие металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии», посвященная Дню металлурга. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол «Женщины за Беларусь. Социальная политика государства как фактор устойчивого развития. Семейные ценности». Начало в 15.00.

В Витебске пройдет брифинг по работе областного управления МЧС в первом полугодии. Начало в 10.00.

ЗАВТРА

знаменательные даты 14 июля

100 лет назад родился Астапенко Алесь (Александр Кириллович), белорусский поэт, переводчик. Поэтические произведения посвящены военному подвигу советских людей (сборники «Испытание», «Сердце поет», «День моей Родины» и др.). Перевел на белорусский язык отдельные произведения М. Исаковского, Я. Райниса, П. Тычины. Умер в 1970 году.

100 лет назад создано создано Центральное бюро профсоюзов Белорусской ССР — первый руководящий орган белорусских профсоюзов.

По материалам БЕЛТА.