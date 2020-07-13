|
Погода остаётся прохладной: прогноз на 13 июля
Источник материала: ОНТ
Погода остаётся прохладной для середины июля. Столбики термометров поднимутся сегодня чуть выше +20°C.
Днём переменная облачность, преимущественно по востоку страны временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит +15°C…+21°C градус тепла.
Фото: thejournal.ie
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода остаётся прохладной для середины июля. Столбики термометров поднимутся сегодня чуть выше +20°C. Днём переменная облачность, преимущественно по востоку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)