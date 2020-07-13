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Погода остаётся прохладной: прогноз на 13 июля

13.07.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода остаётся прохладной: прогноз на 13 июля

Погода остаётся прохладной для середины июля. Столбики термометров поднимутся сегодня чуть выше +20°C.

Днём переменная облачность, преимущественно по востоку страны временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит +15°C…+21°C градус тепла.

Фото: thejournal.ie

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Погода остаётся прохладной для середины июля. Столбики термометров поднимутся сегодня чуть выше +20°C. Днём переменная облачность, преимущественно по востоку...
 
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