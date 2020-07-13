Источник материала: Новости Волковыска

Вернемся в Беларусь. И поговорим о тех, кто честным трудом старается сделать лучше свой родной город и район. Один из старейших городов нашей страны - Волковыск - уже во вторник отпразднует 1015-й день рождения.

Район в целом богат культурным наследием - сохранилась целая россыпь костелов, которые представляют собой практически все архитектурные стили.

Близость границы с Евросоюзом и безвизовый режим создают хорошие условия для развития туризма, в том числе с приставкой агро- и эко-, ведь у нас богатая история, красивая природа и главное достояние - люди.

В нашей постоянной рубрике «Место для жизни» продолжаем рассказывать о развитии районов Беларуси через истории тех, кто здесь живет и работает. Новая серия с юго-запада Беларуси.

Волковыск - один из старейших городов Беларуси. Граница с Евросоюзом и безвизовый режим в сочетании с богатым культурным наследием создают хорошие условия для развития туризма. Район промышленный и активно развивающийся. Здесь сосредоточены 29 предприятий, 8 из которых государственные.

Волковыск - это необычный молочный завод. Здесь производят детское питание, поэтому стандарты здесь выше обычных. Требования тоже. С точки зрения технологичности и современных подходов учитывают тенденции. А вот культура производства, технологии, отношение к качеству за пять десятков лет не изменились.

Александр Яроцкий, гендиректор ОАО «Беллакт»: «У нас очень много династий. Это родители строили завод, потом приходили их дети, потом приходили их внуки. Я давно на предприятии - с 1997 года пришел по распределению. И еще с тех пор я заметил предпочтение у руководства предприятия. Это не кумовство, это при прочих равных условиях, если у человека есть родственники, то я выберу его. Это означает, что они ценят, значит и он будет ценить».

Артур Стимберис, начальник цеха по производству детского питания ОАО «Беллакт»: «Трудностей особых у нас нет из-за того, что у нас графики не совпадают. У жены график посменный, она может утром детьми заниматься или после ночной смены найти время. А я с 8 до 17 работаю, в выходные дни могу быть с детьми».

Хороший коллективный договор позволяет поддерживать материально и тех, кто в отпуск собрался, и тех, кто создал семью. Но кроме этого поощряют родителей, у которых дети заняли призовые места на соревнованиях и олимпиадах.

Александр Яроцкий, гендиректор ОАО «Беллакт»: «Ребенок в 7-8 классе - это его первые заработанные деньги и умом. У ребенка в голове, что он может зарабатывать и «Беллактом» зарабатывать. Может он к нам придет после этого».

60 % продукции реализуют внутри страны, остальное экспортируют. И если 4 года назад работали только на российский, то после закрытия рынка в 2016 году стратегию пересмотрели. Теперь 30 % экспорта - это страны дальнего зарубежья, львиную долю составляет торговля с Китаем.

Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома: «Чего сегодня не хватает людям, которые живут в Волковысском районе?

В первую очередь, это было здравоохранение - то, что уже давно назрело. Мы ввели в прошлом году нашу ЦРБ.

Была очень большая просьба в Волковыске сделать ЗАГС. Были просьбы создать условия культурного проведения досуга. Этим культурным досугом является наш кинотеатр. Он был построен в 50-е годы прошлого столетия и не соответствовал тем параметрам, которые были необходимы нынешнему дню».

Как оказалось, пока здание ЗАГСа ремонтировали, все торжества - и свадьбы, и крестины - проходили именно здесь. Кинотеатр стал знаковым местом.