ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе

13.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении житейских проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе в Совете Республики пройдут очередные приемы граждан.

Так, 14 июля обращения будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе

А в среду, 15 июля, выслушать и помочь белорусам готов Сергей Сивец. В верхней палате парламента он возглавляет комиссию по законодательству и государственному строительству.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе

Встречи будут проходить в здании Совета Республики с 10 утра.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе

Такое общение, уверены сенаторы, не только хорошая возможность узнать, какие проблемы волнуют людей. Порой личные истории служат поводом пересмотреть законодательство.

Люди в материале: Татьяна Рунец, Сергей Сивец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении житейских проблем, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двукратный вице-чемпион мира из «Аякса» умер на 76-м году жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика