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Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
13.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
Согласно опросу exit poll, проведенному независимой социологической службой Ipsos, действующий президент Анджей Дуда получил 50,4%, а его конкурент Рафал Тшасковски — 49,6%.
Официальные итоги должны планируется опубликовать сегодня.
Как проинформировали ранее представители Ipsos, статистическая погрешность их уточненного исследования составляет около 1%.
Явка на выборах составила 68,9%.
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Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
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