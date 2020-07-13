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Оказывается, в Минске есть квартиры до 40 тысяч долларов с ремонтом. Показываем, что за жилье
Источник материала: Tut.by
Неделю назад мы показывали, как выглядят минские квартиры с ценой
Недалеко от «Пушкинской»
За 37,8 тысяч долларов продается однушка площадью в 21 квадратный метр в хрущевке на улице Чигладзе, 4 — недалеко от развязки Пушкина-Тимирязева. Жилье находится на первом этаже. Балкона нет.
В квартире недавно сделан ремонт, установлена металлическая входная дверь. Дом после капремонта — установлены стеклопакеты и новая сантехника, сделано утепление.
В районе Ангарской
За 39 тысяч долларов продается однушка площадью в 33,7 квадратных метров в панельке 1990 года на Грибном переулке, 28 — в районе Ангарской.
Жилье находится на первом этаже. Балкон есть. Квартира после косметического ремонта.
В Чижовке
За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 34 квадратных метра в панельке 1977 года на улице Уборевича, 114 — недалеко от МКАД.
Жилье находится на последнем — девятом этаже. Балкон есть. Дом оштукатурен и утеплен, в квартире встроенная кухня, стеклопакеты.
На Ангарской
За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 30 квадратных метров в панельке 1982 года на улице Байкальской, 58/1 — в районе Ангарской возле МКАД.
Жилье находится на втором этаже. Балкон есть. Есть также стеклопакеты, линолеум, плитка в санузле, шкаф-купе, корпусная кухня, входная металлическая дверь.
В Северном поселке
За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 33,5 квадратных метра в панельке 1983 года на улице Алтайской, 78/2 — в районе Северного поселка.
Жилье находится на третьем этаже. Стоят стеклопакеты. На полу ламинат, в санузлах — плитка. Балкон утеплен и обит деревянными панелями, оборудован местами для хранения.
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