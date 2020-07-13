Оказывается, в Минске есть квартиры до 40 тысяч долларов с ремонтом. Показываем, что за жилье

Источник материала: Tut.by

Неделю назад мы показывали, как выглядят минские квартиры с ценой до 35 тысяч долларов и там, откровенно говоря, условия для жизни так себе. Но если докинуть еще 2−5 тысячи долларов, то можно действительно купить квартиру, в которой можно жить даже сразу после покупки. Топ-5 вариантов до 40 тысяч долларов с каким-никаким ремонтом — в подборке REALTY.TUT.BY. Самые интересные варианты — в конце материала.

Недалеко от «Пушкинской»

За 37,8 тысяч долларов продается однушка площадью в 21 квадратный метр в хрущевке на улице Чигладзе, 4 — недалеко от развязки Пушкина-Тимирязева. Жилье находится на первом этаже. Балкона нет.

















В квартире недавно сделан ремонт, установлена металлическая входная дверь. Дом после капремонта — установлены стеклопакеты и новая сантехника, сделано утепление.

В районе Ангарской

За 39 тысяч долларов продается однушка площадью в 33,7 квадратных метров в панельке 1990 года на Грибном переулке, 28 — в районе Ангарской.

















Жилье находится на первом этаже. Балкон есть. Квартира после косметического ремонта.

В Чижовке

За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 34 квадратных метра в панельке 1977 года на улице Уборевича, 114 — недалеко от МКАД.













Жилье находится на последнем — девятом этаже. Балкон есть. Дом оштукатурен и утеплен, в квартире встроенная кухня, стеклопакеты.

На Ангарской

За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 30 квадратных метров в панельке 1982 года на улице Байкальской, 58/1 — в районе Ангарской возле МКАД.

















Жилье находится на втором этаже. Балкон есть. Есть также стеклопакеты, линолеум, плитка в санузле, шкаф-купе, корпусная кухня, входная металлическая дверь.

В Северном поселке

За 40 тысяч долларов продается однушка площадью в 33,5 квадратных метра в панельке 1983 года на улице Алтайской, 78/2 — в районе Северного поселка.

















Жилье находится на третьем этаже. Стоят стеклопакеты. На полу ламинат, в санузлах — плитка. Балкон утеплен и обит деревянными панелями, оборудован местами для хранения.