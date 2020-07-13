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Под Смолевичами Citroen вылетел в кювет: пострадали четыре человека, в том числе трое детей
Источник материала: Tut.by
Четыре человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в Смолевичском районе. Об этом
Происшествие случилось вечером 11 июля на 3-м километре трассы Плиса — Студенка. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП телесные повреждения получили четыре пассажира: 12, 23 и двое 14-летних. Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем, а также, по предварительной информации, он был пьян.
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По предварительной информации, водитель был пьян.
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