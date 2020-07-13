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Под Смолевичами Citroen вылетел в кювет: пострадали четыре человека, в том числе трое детей

13.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в Смолевичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось вечером 11 июля на 3-м километре трассы Плиса — Студенка. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре пассажира: 12, 23 и двое 14-летних. Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем, а также, по предварительной информации, он был пьян.

 
 
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