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ГАИ опубликовала видео задержания пьяных водителей

13.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В деревне Новый двор 52-летний мужчина за рулем "ауди" протаранил "пежо", а после врезался в забор. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила почти 2,5 промилле. 
На трассе Минск - Дзержинск выпивший водитель за рулем "фольксвагена" пронесся мимо  дорожной милиции и сбил конус. Экипаж догнал нарушителя. Им оказался 28-летний минчанин, которого уже лишали водительского удостоверения за управление пьяным. На этот раз освидетельствование показало свыше 3,5 промилле алкоголя. Автомобили задержанных доставлены на штрафстоянку, составлены административные протоколы. 

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Новый двор 52-летний мужчина за рулем "ауди" протаранил "пежо", а после врезался в забор. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила почти 2,5...
 
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