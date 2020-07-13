Пока вы спали: как выглядела комета в небе под Минском вечером воскресенья

Источник материала: Tut.by

В сообществе ASTROBEL TEAM опубликовали фото кометы C/2020 F3 «Neowise» над Ратомкой. Вот как это выглядело.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

«Вот и увиделись! Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 „Neowise“. Комета после 23.00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост. В телескоп комета C/2020 F3 „Neowise“ наблюдалась также уверенно и легко», — говорится в описании.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Напомним, что про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы писали ранее — это ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Она стала видна более ясно, когда приблизилась к Солнцу (внутри орбиты Меркурия) в конце прошлой недели. Российский космонавт Иван Вагнер назвал ее самой яркой за последние семь лет.

Как пишет Science Alert, в северном полушарии комета будет видна лучше всего на этой неделе — 14−19 июля ее можно будет разглядеть даже невооруженным глазом примерно через полтора часа после захода солнца. Ближе всего комета подойдет к Земле 22 июля, и в августе она продолжит свой путь в космосе.

В следующий раз мы увидим комету NEOWISE через 6800 лет.