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Пока вы спали: как выглядела комета в небе под Минском вечером воскресенья
Источник материала: Tut.by
В сообществе ASTROBEL TEAM
«Вот и увиделись! Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 „Neowise“. Комета после 23.00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост. В телескоп комета C/2020 F3 „Neowise“ наблюдалась также уверенно и легко», — говорится в описании.
Напомним, что про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы
Как
В следующий раз мы увидим комету NEOWISE через 6800 лет.
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Ближе всего комета подойдет к Земле 22 июля.
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