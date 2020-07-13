Алексей Авраменко: «Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе «Неделя» в эфире телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.



Фото из архива onliner.by

«Безусловно, эту проблему надо решать. Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет», — отметил министр.

Также глава ведомства рассказал о планах по реконструкции автомобильных дорог: «Одним из главных объектов в этом году, к которому мы приступим, является автодорога М7 от Минска до Вильнюса. Эту дорогу протяженностью практически в 100 км за этот и следующий годы мы должны реконструировать. Буквально полторы недели назад приступили к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска». Алексей Авраменко сообщил, что реконструкция ведется и в направлении Смолевичей. Там уже приступили к укладке бетона. Это будет бетонная дорога первой категории с четырьмя полосами движения. В 2021 году реконструкция дороги до Смолевичей завершится. В последующем планируется продолжить эти работы до Жодино и Борисова.

Глава ведомства отметил, что межремонтный срок дороги с покрытием из асфальтобетона составляет 12 лет. «То есть через 12 лет мы должны выполнить на дороге определенные работы, чтобы поддержать эксплуатационное состояние. Главное, конечно, это качественное содержание дорог, своевременный ремонт. Тогда покрытие будет служить долго. Если говорить про новые участки дорог, которые мы сделали из цементобетона, то здесь срок службы гораздо больше — 25-30 лет. Но вместе с тем они тоже требуют постоянного ухода, ведь срок службы швов и разного рода инженерных сооружений меньше, чем у дорожного покрытия», — пояснил Алексей Авраменко.

Что касается реконструкции автотрассы М1/Е30, рабочее название которой «дорога без ограничений», то, по информации министра, к 1 сентября планируется утвердить концепцию этого проекта, сообщает БЕЛТА.

(Visited 2 times, 2 visits today)