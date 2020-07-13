|
Стало известно, на каком основании забраковали подписи за Валерия Цепкало
Источник материала: Партизан
Стало известно, на каком основании забраковали подписи за выдвижение Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
Как известно, у него признали недействительными более половины подписей, оставили только 75 тысяч, чего недостаточно для регистрации. Штаб Цепкало ознакомился, как комиссии признавали подписи недействительными. Проверка проходила 20-26 июня. Вопросов к самим подписям на листах нет. Комиссии заявили, что даты якобы написаны одной рукой (но даже при визуальном осмотре некоторых листов очевидно, что это не так). Произошел курьёзный случай: недействительной признали подпись Андрея Слабко, поскольку дату якобы поставил другой человек. Но Слабко — член инициативной группы и сам собирал подписи, заполнял этот лист!
Интересно, что документы от экспертов поступили уже после проверки комиссии — 27-28 июня. И просто непонятно, как за несколько дней можно было проверить тысячи подписей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, на каком основании забраковали подписи за выдвижение Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)